Sindaca sarda vieta palloncini in aria, 'rispettiamo l'ambiente'

ELMAS, 18 NOV - Palloncini e lanterne cinesi ma anche nastri colorati non potranno più essere lasciati liberi a volteggiare nell'aria perché potenzialmente dannosi per l'ambiente e gli animali. Lo prevede un'ordinanza firmata dalla sindaca di Elmas, Maria Laura Orrù, nella quale si indicano anche le sanzioni per i trasgressori: le multe vanno da un minimo di 25 euro a un massimo di 500. Il divieto introdotto nel comune della città metropolitana di Cagliari è singolare, ma risponde a un preciso impegno dell'amministrazione sin dal suo insediamento: incentivare ogni azione volta a tutelare e salvaguardare il patrimonio ambientale e faunistico e promuovere ogni attività di conservazione del territorio. La sindaca ricorda che è ampiamente dimostrato da numerosi studi quanto siano dannosi gli effetti sull'ambiente dei palloncini rilasciati nell'atmosfera. Secondo una ricerca dell'Università di Wales Swansea i frammenti di plastica di questi palloncini costituiscono l'80% dei rifiuti trovati nello stomaco delle tartarughe marine analizzate. "La nostra - spiega la prima cittadina - è un'assunzione di responsabilità nei confronti del territorio. Con questo e con altri provvedimenti stiamo cercando anche di raccogliere il grido di allarme delle nuove generazioni, giustamente preoccupate per il futuro del pianeta. Dobbiamo essere tutti concordi che esistono numerosi altri modi di festeggiare e celebrare un avvenimento, sicuramente più sani e innocui nei confronti dell'ambiente del lancio di palloncini in atmosfera". (ANSA).