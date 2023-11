Venezia si prepara a Festa della Salute, inaugurato ponte barche

VENEZIA, 18 NOV - E' stato inaugurato questa mattina, alla presenza dell'assessore alla Coesione sociale di Venezia, Simone Venturini e del patriarca, Francesco Moraglia, che ha impartito la benedizione, il tradizionale ponte votivo galleggiante allestito sul Canal Grande, all'altezza del traghetto tra Santa Maria del Giglio e San Gregorio, pronto ora ad accogliere pellegrini e fedeli per la ricorrenza della Madonna della Salute, festività tra le più sentite e amate in città che ricorda la sconfitta di una pestilenza. "Quest'anno - ha ribadito il patriarca Moraglia durante la benedizione alla Basilica di Santa Maria della Salute - è stato contraddistinto da nuove sfide cittadine e conflitti internazionali da affrontare", ricordando inoltre tutte le vittime delle guerre. Un pensiero è poi andato anche a Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due giovani recentemente scomparsi in Veneto. Sono intervenuti alla cerimonia anche gli altri rappresentanti dell'Amministrazione comunale oltre che alle autorità civili e militari del territorio. (ANSA).