Esplode bombola di gas in una casa a Pontedera, tre feriti

PONTEDERA, 19 NOV - Tre uomini sono rimasti feriti per l'esplosione di una bombola di gas all'interno di un appartamento di viale Rinaldo Piaggio a Pontedera, i provincia di Pisa. E' accaduto la notte scorsa intorno alle 1.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e numerose ambulanze. I due feriti più gravi, 25 e 29 anni, entrambi senegalesi, sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Cisanello per le ustioni riportate e il sospetto di inalazione di fumi. Il terzo ferito, invece, un 54enne anche lui di origine senegalese, ha riportato ustioni lievi agli arti superiori, ed è stato condotto al pronto soccorso dell'ospedale Lotti di Pontedera. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause dello scoppio: dalle prime indagini pare che ad esplodere sia stata una stufa alimentata a gas. (ANSA).