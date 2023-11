Giulia: Pellegrini 'scrive' a figlia "spero di renderti forte"

ROMA, 19 NOV - A 24 ore dal ritrovamento del cadavere di Giulia Cecchettin e nel giorno dell'arresto del suo assassino, Federica Pellegrini, che è in dolce attesa di una bimba, scrive un post su Instagram in cui si rivolge alla figlia che sta per nascere, e che comincia con la frase "Mai come oggi..." e l'emoticon di un cuore infranto. "Spero di riuscire...A proteggerti... - scrive l'olimpionica del nuoto e finalista in cinque diverse edizioni dei Giochi - A renderti forte..A insegnarti a saper scegliere...Ma soprattutto ti costringerò a sentirti LIBERA ad ogni passo...Per tutto il resto xi pensa Papà tranquilla" e segue l'emoticon della faccina che strizza l'occhiolino. Le considerazioni della ex fuoriclasse del nuoto hanno già ricevuto più di un centinaio di migliaia di 'like', e vari commenti positivi. (ANSA).