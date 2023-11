Il Papa, la pace è possibile,non rassegniamoci alla guerra

CITTÀ DEL VATICANO, 19 NOV - "Continuiamo a pregare per la martoriata Ucraina" e "per le popolazioni di Palestina e Israele. La pace è possibile, ci vuole buona volontà. La pace è possibile, non rassegniamoci alla guerra. E non dimentichiamo che la guerra sempre, sempre, sempre, è una sconfitta. Soltanto guadagnano i fabbricatori di armi". Lo ha detto il Papa all'Angelus. (ANSA).