Investita da un furgone a Milano, donna in coma

MILANO, 19 NOV - Una donna intorno ai 50 anni è in coma dopo essere stata investita da un furgone in via Modestino, all'angolo con via Papiniano, a Milano. L'investimento è avvenuto alle 15 circa e la polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente stradale. L'autista del furgone si è fermato. Soccorsa, la donna è stata portata in gravi condizioni all'ospedale di Niguarda. (ANSA).