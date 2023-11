Oropa, messaggio di pace lanciato dal rettore del santuario

BIELLA, 19 NOV - Al santuario di Oropa (Biella) la statua della Madonna nera come da tradizione è stata portata all'esterno del sacello per consentire la pulizia effettuata con un panno di lino. "La polvere è quella sporcizia, piccola piccola, che non dà nell'occhio, ma che giorno dopo giorno si deposita senza che uno se ne accorga - ha spiegato il rettore don Marco Berchi -. Per questo il gesto che facciamo oggi è soprattutto una domanda e una preghiera, una supplica: noi togliamo la polvere dalla tua statua, tu toglila dalla nostra vita. Ti preghiamo perché il tuo volto, e quello di tuo figlio Gesù, senza traccia della polvere di questo mondo, ci guidino in questi tempi così martoriati da guerre vicine: in Ucraina da più di venti mesi e nella tua Terra santa. In mezzo a tanto odio e sofferenza, tra tanto dolore e disperazione, mostraci il tuo volto". (ANSA).