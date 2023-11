Ritrovata la maglia di Gianluca Vialli rubata nel Cremonese

CREMONA, 19 NOV - "Abbiamo elementi che ci possono consentire di trovare chi ha rubato la maglia di Gianluca: restituitecela e chiudiamo la vicenda": l'appello del titolare della trattoria Franca e Luciano, Corrado Venturini, e del suo avvocato, Luca Curatti, lanciato ieri, era stato fin troppo chiaro. Ed è stato raccolto: la maglia di Vialli, la numero 9 della Juventus, indossata per tre anni dal campione scomparso, sparita giovedì scorso dal locale di Castelverde, in provincia di Cremona, è stata ritrovata questa mattina al Parco del Vecchio Passeggio, area verde del capoluogo lombardo. Non è stata riportata al ristorante ma abbandonata ai piedi di un albero. Stesa a terra, così che potesse essere vista. L'ha notata durante la sua passeggiata mattutina, e l'ha immediatamente riconsegnata a Venturini, Riccardo Miadoro, allenatore ed ex calciatore, tra l'altro grande tifoso della Cremonese e della Juve. "Sono davvero felice - commenta Venturini - perchè per me, e in fondo per tutti i cremonesi, quella maglia aveva un valore affettivo e simbolico enorme". (ANSA).