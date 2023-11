Run for Woman, in migliaia corrono contro violenza donne a Monza

MONZA, 19 NOV - Migliaia di persone hanno partecipato alla 'We Run For Women - Corriamo con la Polizia di Stato per fermare i femminicidi', iniziativa sportiva organizzata dalla Questura di Monza e della Brianza, con il Patrocinio Regione Lombardia e della Provincia Monza e Brianza, la collaborazione del Comune di Monza e della Reggia di Monza e il supporto tecnico di Monza Marathon Team Asd. L'iniziativa ha previsto una corsa competitiva lunga 10 km all'interno del Parco di Monza, e due non competitive di 10 e 3 km. A dare il via è stato il Questore di Monza, Marco Odorisio. Uomini, donne, bambini e cani, tutti insieme hanno camminato e corso per ricordare le vittime dei femminicidi, a pochi giorni dalla "Giornata Mondiale per l'eliminazione della Violenza contro le donne" del prossimo 25 novembre, e per chiedere giustizia e tutela, proprio mentre in Germania veniva fermato Filippo Turetta, il 22enne accusato di aver ucciso la fidanzata Giulia Cecchettin, una settimana fa in Veneto. L'agenzia con la notizia del fermo è stata letta dallo speaker proprio mentre centinaia di persone tagliavano il traguardo dei 10 km. Alla manifestazione hanno partecipato, tra gli altri, Filomena Lamberti, vittima di violenza, le atlete delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, Linda Olivieri e Rebecca Sartori, specialiste nella 400 corsa ostacoli, e Desirée Rossit, finalista olimpica del salto in alto alle Olimpiadi di Rio del 2016, ma anche il prefetto di Padova, Francesco Messina e il presidente della Provincia di Monza e della Brianza, Luca Santambrogio. (ANSA).