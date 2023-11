Tajani, dovremmo dare una laurea honoris causa a Giulia

TAORMINA, 19 NOV - ";Questa drammatica vicenda che ha colpito tutti noi per l'efferatezza dell'omicidio si conclude tragicamente per una ragazza che si stava per laureare. Io credo che dovremmo darle una laurea honoris causa". Così il ministro degli Esteri, e vice premier Antonio Tajani, a margine del meeting di Forza Italia a Taormina. "Questa vicenda deve farci riflettere sulla questione dei femminicidi. Tra pochi giorni - dice ancora Tajani - sarà la giornata dedicata alla lotta alla violenza sulle donne e noi illumineremo la Farnesina di arancione per dare un segnale di attenzione, ancora di più dopo quello che è accaduto in Veneto". "Noi abbiamo lavorato tanto - sottolinea il vicepremier -. Ci siamo impegnati sia al governo che in Parlamento per avere delle norme che finalmente blocchino questa mattanza di donne vittime innocenti delle follia degli uomini. Come uomo chiedo scusa a tutte le donne, a cominciare da mia moglie e da mia figlia per quello che fanno gli uomini". (ANSA).