Guterres, serve Autorità Palestinese rafforzata a Gaza

NEW YORK, 20 NOV - "Credo sia importante avere un'Autorità Palestinese rafforzata che si assuma le responsabilità a Gaza. Capisco che l'Autorità Palestinese non può venire con i carri armati israeliani nella Striscia, il che significa che la comunità internazionale deve considerare un periodo di transizione. Non credo che un protettorato delle Nazioni Unite sia una soluzione, ma serve un approccio multi-stakeholder in cui paesi diversi, entità diverse, coopereranno". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres rispondendo ad una domanda dell'ANSA sul 'day after' a Gaza. "Per Israele, ovviamente, gli Stati Uniti sono i principali garanti della sua sicurezza. Per i palestinesi, i vicini paesi arabi della regione sono essenziali", ha continuato il segretario generale Onu, sottolineando che "tutti devono unirsi e creare le condizioni per una transizione che permetta ad una Autorità Palestinese rafforzata di assumersi le responsabilità a Gaza e basandosi su questo finalmente muoversi verso una strada determinata e irreversibile per la soluzione dei due stati". (ANSA).