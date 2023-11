Laureato a 91 anni, 'giovani non improntino vita sui social'

FOGGIA, 20 NOV - "I giovani devono essere invogliati per la loro vita futura, perché il futuro è il loro e dovrebbero essere coscienti di quello che fanno". E' il messaggio rivolto da Leonardo Altobelli, il medico 91enne che poche settimane fa ha conseguito la sua quindicesima laurea (l'ultima in scienze investigative), agli studenti dell'istituto superiore 'Notarangelo' di Foggia a margine di un incontro. "Consiglio ai giovani di occuparsi del più debole, di non lasciarlo indietro. E consiglio loro di lasciar perdere il web, internet e i social. Dar loro lo spazio necessario. Uno spazio tecnico, ma improntare la propria vita su altro". E alla domanda dei giornalisti su quale sia la laurea a cui è più legato, il 91enne risponde senza dubbio: "filosofia, perché mi ha insegnato a ragionare, a dialogare con l'interlocutore, a seguire tutti i fatti che accadono". "Ai giovani consiglio di interessarsi a tutto ciò che li circonda ad iniziare dalla politica, perché è necessario - conclude Altobelli - capire ciò che accade e come gli altri vogliono risolvere per avere un'idea precisa del mondo che ci circonda". (ANSA).