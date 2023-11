Maxi sbarco a Lampedusa dopo naufragio migranti

LAMPEDUSA, 20 NOV - Un peschereccio con a bordo 400 migranti circa è appena attraccato al molo commerciale di Lampedusa dopo che nel pomeriggio è avvenuto un naufragio con otto dispersi e la morte di una bimba. Ad agganciarlo e scortarlo, garantendo la sicurezza di tutte le persone a bordo, sono state le unità di soccorso della Guardia costiera. In questo momento sta per iniziare lo sbarco di donne, bambini ed uomini che saranno poi trasferiti all'hotspot. Salgono così ad 11, per un totale di oltre 800 persone, gli sbarchi di oggi sulla maggiore delle isole Pelagie. (ANSA).