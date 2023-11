Perseguita l'ex e cerca di comprare l'acido, arrestato a Milano

MILANO, 20 NOV - Stava cercando di reperire un "acido" per "sciogliere pure dei metalli" e il timore degli inquirenti è che volesse usarlo contro la sua ex fidanzata, già vittima da un paio di mesi di una "inquietante strategia di ossessivo controllo e logoramento psicologico", che comprendeva l'intrusione nei suoi profili internet e social per pubblicare, tra l'altro, foto o commenti con insulti. Con l'accusa di stalking è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri un professionista romano di 33 anni in un'inchiesta della Procura di Milano, su ordinanza del gip Livio Cristofano. Tra i vari episodi contestati all'uomo, anche un ingresso, un mese fa, nella casa della ex, mentre lei era all'estero per lavoro, messa poi a "soqquadro" e danneggiata, tanto che le aveva anche "sventrato il materasso, il divano ed il letto con un coltello". (ANSA).