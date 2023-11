Più reati contro le donne, procura Genova chiama polizia locale

GENOVA, 20 NOV - Aumentano i reati contro le donne a Genova e per questo la procura ha chiamato la polizia locale per aumentare la squadra che si occupa di reati contro le fasce deboli. Il nucleo di polizia municipale dedicato è formato da quattro persone di cui tre donne, che hanno avuto anche incontri di formazione con i pubblici ministeri del pool Fasce deboli. A fare prendere la decisione di affiancare a polizia e carabinieri anche la municipale è stato il numero di nuovi procedimenti arrivati al palazzo di Giustizia. Nel 2022 erano 881 i fascicoli a carico di noti pendenti in procura contro i 908 di quest'anno. Dal primo gennaio 2022 al 31 ottobre 2023 sono stati 2.252 i casi arrivati al nono piano di palazzo di giustizia. Il nucleo di polizia municipale che si occupa di fasce deboli ha visto aumentare i casi da 121 (con due misure in carcere) del 2022 ai 198 (con quattro misure) nel 2023. Il 90/95% dei casi riguarda donne. La maggior parte degli episodi riguarda maltrattamenti e stalking. (ANSA).