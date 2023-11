Polemica tra Sala e Fontana sulle liste d'attesa e sicurezza

MILANO, 20 NOV - Il governatore lombardo Attilio Fontana "dovrebbe preoccuparsi anche un po' dei suoi problemi perché i cittadini lombardi sono furiosi per le liste d'attesa della sanità e questo mi sembra un problema anche più grave" della sicurezza "perché tocca tutti". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico, replicando ai commenti dei giorni scorsi del presidente della Regione sul tema della sicurezza a Milano. "Non c'è una persona che incontro che non manifesti rabbia per il fatto che ormai se non vai attraverso il privato le visite e gli esami te li scordi", ha proseguito. "Ogni tanto qualcuno può anche fare l'ammissione che questo tema è in grande parte in mano al governo - ha concluso -. Ma quando fa comodo si dice e quando non fa comodo invece la colpa è di Sala". "Non c'è motivo di attaccarmi, Sala dovrebbe leggere i giornali e rendersi conto che il problema della sanità non è lombardo ma italiano. Sulla sanità ci stiamo già pensando, Sala stia tranquillo", ha replicato il governatore lombardo Attilio Fontana. "Io non ho mai attaccato Sala" sulla sicurezza, "ho detto che bisogna riconoscere che il problema esiste e dobbiamo guardarlo e affrontarlo con determinazione", ha aggiunto a margine della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico di Milano. (ANSA).