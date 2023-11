Schlein, mercoledì presenteremo una Manovra alternativa

ROMA, 20 NOV - E' in corso una "riunione dei gruppi parlamentari per raccogliere tutti gli elementi che servono a comporre la nostra Manovra alternativa che presenteremo mercoledì alla direzione nazionale". A dirlo è la segretaria del Pd Elly Schlein a margine della riunione dei gruppi Dem a Montecitorio. "Quella del governo - dichiara - è una Manovra iniqua che taglia i servizi, la sanità, le pensioni, non prevede nulla sul diritto allo studio, alla casa, su come affrontiamo l'emergenza climatica. Prevede 20 miliardi di privatizzazioni senza capire quali asset strategici del Paese vogliono vendere. La nostra manovra invece punta sulle nostre priorità e sui buchi del governo: sanità, scuola, pensioni, salari e politiche industriali che accompagni la conversione ecologica e digitale". "Ci vuole talento - sottolinea Schlein - per scrivere una manovra che sia criticata sia dal sindacato che da Confindustria". Per quanto riguarda il dialogo con le altre opposizioni, la segretaria Dem assicura: "Ci stiamo sentendo e non ho dubbi che troveremo in Parlamento forme di collaborazione e di appoggio reciproco". (ANSA).