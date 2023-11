Teologo, cessare fuoco e liberare i 2 popoli da integralismi

TRIESTE, 20 NOV - "La prima cosa credo che sia necessario il cessate il fuoco, trovarsi intorno a un tavolo dove realmente ci si renda conto che è necessario liberare i due popoli dall'integralismo politico. Fino a che c'è la gestione di un integralismo politico diventa difficile fare anche due stati, perché lì si innesca una bomba che va ben oltre il Medio Oriente". Lo ha detto il teologo mons. Ettore Malnati, gia' vicario episcopale per il laicato e la cultura della diocesi di Trieste, a margine di un incontro pubblico rispondendo a una domanda sulla situazione in Medio Oriente. "Quindi è necessario rileggere da parte delle comunità internazionale la possibilità di abbassare i toni affinché realmente forse si possa cambiare, si possa giungere a una valorizzazione al di fuori dell'integralismo presente oggi con Hamas in Palestina e presente anche in Israele. La soluzione due stati due popoli è giusto ed l'unica, ma nella misura in cui l'Onu si impegni realmente a far sì che ci siano libere elezioni e che queste tengano lontano ogni forma di integralismo, da una parte e dall'altra", ha concluso il teologo. (ANSA).