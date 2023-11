'È stato il vostro bravo ragazzo', scritta per Giulia a Cagliari

CAGLIARI, 21 NOV - Maxi scritta su un muro in centro a Cagliari dopo il ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin, ultima giovane vittima di femminicidio. È comparsa in via Petrarca, su una parete che delimita il cortile interno di un condominio. Lettere maiuscole, impresse con lo spray: "È stato il vostro bravo ragazzo, non è amore, è femminicidio". Un messaggio di denuncia e sfogo sull'onda emotiva della scoperta del cadavere di Giulia e dell'arresto dell'ex fidanzato Filippo Turetta. Una scritta ispirata dal post sui social lanciato dalla sorella della vittima, Elena. (ANSA).