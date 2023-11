Giulia: Consiglio Regione Fvg, un minuto di silenzio

TRIESTE, 21 NOV - Il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia Mauro Bordin ha chiesto all'aula questa mattina un minuto di silenzio in ricordo di Giulia Cecchettin. "Una scelta - ha precisato - concordata con i capigruppo consiliari per testimoniare il nostro dolore e la nostra vicinanza: quel che è successo nei giorni scorsi ha turbato molto l'intero Paese e coinvolto anche la nostra regione. "In questi anni - ha aggiunto - ci sono stati molti casi di femminicidio, in Italia e anche in Friuli Venezia Giulia, e dunque dedichiamo questo momento a tutte loro, alle troppe donne che sono state uccise". (ANSA).