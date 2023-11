Il lavoro dello spettacolo si mobilita, "il governo ci tradisce"

ROMA, 21 NOV - Le lavoratrici e i lavoratori del settore spettacolo, le associazioni di categoria, i coordinamenti autorganizzati e i sindacati respingono unitariamente l'impostazione data dal governo al decreto legislativovolto al riordino e alla revisione degli ammortizzatorie delle indennità in materia di spettacolo e annunciano per lunedì 27 novembre la mobilitazione in tutta Italia. Dalle 11 alle 14 i lavoratori e le lavoratrici si riuniranno in assemblea "nei luoghi simbolo dello spettacolo per costruire insieme la necessaria risposta a questo grave attacco al mondo della cultura e del lavoro" con un provvedimento che ribattezzano dell' "indegnità" e che giudicano "l'ennesimo, inutile eoffensivo bonus annuale". "Il provvedimento, votato in via definitiva il 15 novembre nelle commissioni congiunte Lavoro e Cultura, tradisce - affermano gli addetti allo spettacolo un una comunicazione congiunta - lo spirito della legge delega votata nel 2022 che prevedeva di istituire un'indennità di discontinuità strutturale e permanente,e peggiora la drammatica e complessa gestione dei rapporti lavorativi non favorendo l'emersione del lavoro nero, distraendo fondi già stanziati e limitando l'accesso al welfare tramite l'introduzione di un ennesimo, inutile e offensivo bonus annuale, per di più non cumulabile con altri istituti universali qualimaternità, infortunio e malattia". "Abbiamo ripetuto sia pubblicamente che nelle Commissioni Parlamentari il netto rifiuto alla norma governativa ma - aggiungono - l'attuale maggioranza non ha ascoltato le parole di lavoratori e lavoratrici: pertanto, a Milano, Roma, Napoli e altre città, avrà luogo una mobilitazione congiunta per ribadire che la riforma dello spettacolo deve rispondere alle reali esigenze del settore riconoscendone le peculiarità attraverso l'introduzione diforme di welfare in linea con gli altri paesi europei". (ANSA).