Revocati fogli di via ad attivisti sardi Ultima Generazione

CAGLIARI, 21 NOV - Sono stati revocati dal questore di Cagliari, Paolo Rossi, i fogli di via emessi nei confronti della studentessa e dello studente sardi che insieme ad altri cinque giovani attivisti di Ultima Generazione lo scorso 13 novembre avevano bloccato il traffico in via a Roma, a Cagliari, per protestare contro l'uso di combustibili fossili, mandando in tilt la viabilità in una zona nevralgica del centro cittadino. I sette attivisti, portati via di peso dagli agenti della squadra volante, furono tutti denunciati dalla polizia per manifestazione non autorizzata, blocco stradale e resistenza passiva a pubblico ufficiale e furono poi firmati i fogli di via che impedivano il loro rientro a Cagliari per tre anni. L'avvocata Giulia Lai, cha ha tutelato i due ragazzi sardi, ha presentato un ricorso al questore contro il provvedimento motivando la richiesta di revoca perchè si tratta di due studenti universatari, di Giurisprudenza e Beni culturali, che devono frequentare regolarmente i corsi dell'ateneo cagliaritano per poter dare gli esami e in prospettiva laurearsi. Con il foglio di via di tre anni, il loro percorso di studi si sarebbe dovuto interrompere. Il questore, valutata la richiesta e la documentazione presentata, ha deciso in autotutela di revocare i provvedimenti. (ANSA).