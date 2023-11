Valditara con gli studenti, 'un minuto di silenzio per Giulia'

NAPOLI, 21 NOV - Un minuto di silenzio per Giulia Cecchettin come per tutte le donne vittime di violenza. Ieri ha lanciato l'invito a tutte le scuole italiane, oggi il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, lo ha osservato nel quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli insieme agli studenti dell'Istituto comprensivo 46 'Scialoja Cortese'. Gli alunni hanno cantato l'inno all'arrivo del ministro esponendo uno striscione sulla pace. Valditara ha visitato i diversi spazi dell'istituto facendosi raccontare dai bimbi le attività. (ANSA).