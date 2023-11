Ancora un guasto a linea ferroviaria a Genova, caos treni

GENOVA, 22 NOV - Ancora una giornata di caos per le ferrovie liguri con ritardi fino a un'ora per i treni regionali. Questa mattina la circolazione è stata rallentata tra Genova Sampierdarena e Genova Piazza Principe per "un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione" ha spiegato Rfi. È in corso l'intervento dei tecnici e si sta provvedendo a riprogrammare i convogli. Quello di stamattina è l'ennesimo episodio. Nei giorni scorsi ci sono stati 11 furti di cavi di rame che hanno causato problemi alla linea e un paio di guasti che hanno causato lo stop o ritardi di oltre un'ora sulla linea coinvolgendo migliaia di pendolari e turisti. Forti le proteste delle associazioni di viaggiatori. Ci sono state anche polemiche politiche con le opposizioni critiche verso la giunta regionale e la gestione del contratto di servizio con le Ferrovie. (ANSA).