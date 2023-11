Conte, da M5s una manovra giusta, fondi da extraprofitti

ROMA, 22 NOV - "Presentiamo una manovra giusta che abbiamo costruito" dando "concreti suggerimenti al governo. Sono misure che si finanziano con extraprofitti di banche, settore bellico, energetico, assicurativo e farmaceutico e con l'aumento della digital tax. Secondo voi nelle condizioni in cui versa il paese ha senso far assorbire tutte risorse da un'unica infrastruttura, il ponte sullo stretto? Non sarebbe meglio concentrarli sulla sanità? Per tenere insieme la maggioranza ci rimette il paese". Lo dice il leader del M5s Giuseppe Conte durante la presentazione della contromanovra del M5s. "Faccio un appello a Meloni: fermi questi tagli alla sanità e alle pensioni di medici, infermieri e insegnanti. Questi tagli non possono passare. Meloni aveva una Ferrari in mano ma le è mancato il coraggio e ci sta portando verso il vicolo cieco della crescita zero. A me spiace per i cittadini raggirati da Meloni, a Chigi ci troviamo con un avatar", dice ancora Conte. (ANSA).