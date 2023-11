Mo:Meloni, sollievo per accordo sugli ostaggi e pausa umanitaria

BERLINO, 22 NOV - "Accolgo con grande sollievo l'accordo per garantire il rilascio degli ostaggi presi da Hamas durante il cruento assalto contro Israele del 7 ottobre. Un accordo che permetterà anche una pausa umanitaria quantomai necessaria a Gaza". Lo dichiara la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Continueremo a lavorare per il rilascio di tutti gli ostaggi e per una pace duratura in Medio Oriente - aggiunge -. Oggi pensiamo alle famiglie che potranno finalmente riabbracciare i propri cari". (ANSA).