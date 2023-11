Uccisa al parco, presidio di donne per il processo di appello

BOLOGNA, 22 NOV - "Giustizia per Juana Cecilia" su uno striscione e un presidio di donne davanti alla Corte di Appello di Bologna in occasione del processo per il femminicidio di Juana Cecilia Hazana Loayza, peruviana assassinata da Miro Genco, nella notte tra il 19 e il 20 novembre 2021 in un parco di Reggio Emilia. In primo grado l'imputato era stato condannato a 29 anni e tre mesi, per omicidio volontario e violenza sessuale. L'udienza, davanti alla Corte di assise di Appello, prende il via alle 13. Davanti al palazzo di Giustizia le attiviste di Nonunadimeno rivolgono un appello agli operatori della giustizia per una maggiore sensibilità verso questi casi e denunciano la società patriarcale. (ANSA).