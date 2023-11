Valditara, per la prima volta si affronta machismo a scuola

ROMA, 22 NOV - "Parte una grande mobilitazione, per la prima volta in Italia si fa un esperimento di questo tipo, per la prima volta si intende affrontare il tema del maschilismo, del machismo e della violenza psicologica e fisica sulle donne. Il progetto si sviluppa su più piani, con l'educazione civica dall'elementari alle superiori, c'è l'invito a far entrare la cultura dei rispetto in tutti gli insegnamenti. Poi c'è il progetto specifico nelle scuole superiori e si articola con gruppi di discussione, con il coinvolgimento degli studenti in prima persona". Così il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara su 'Educare alle relazioni'. "Sono orgoglioso che questo Governo abbia avviato per la prima volta un'azione incisiva strategica per sradicare dalla nostra società la cultura del maschilismo, della violenza della discriminazione e della sopraffazione contro la donna. La scuola farà la sua parte", ha ribadito il ministro. (ANSA).