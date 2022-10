Perché i gatti fanno le fusa?

I gatti hanno mille modi per comunicare con noi: non hanno bisogno di parole per dirci quando hanno paura, sono incuriositi da qualcosa, vanno a caccia o vorrebbero le coccole. Il loro linguaggio non verbale passa dalle orecchie, dalla coda e dagli occhi. Ma quello che la maggioranza delle persone abbina a un momento di benessere e affetto, in realtà ha più significati di quanto possiamo immaginare. Stiamo parlando delle fusa.

Iniziamo dal principio. Per fusa si intende la produzione di un suono continuo che probabilmente deriva dal movimento ritmico del diaframma e dei muscoli laringei che si aprono e chiudono durante la respirazione profonda. Dopo numerosi studi in merito, si ritiene che siano in parte volontarie e in parte istintive. Ma il loro meccanismo biologico, così come il vero significato, rimangono tutt’oggi un mistero. Nessuno sa ancora come vengono emesse le fusa e il fatto che i gatti siano così imperscrutabili complica le cose.

Un mistero non solo felino

I micini iniziano a fare questo ventriloquio già poche ore dopo la nascita, durante l’allattamento, per esprimere alla madre il loro benessere, mentre lei utilizza lo stesso suono per calmare e rasserenare la cucciolata. Trattasi quindi di una forma di comunicazione precoce, che dice cose come “ho fame” o “arriva la mamma” in un momento in cui i micini sono ancora ciechi e sordi. Ma i gatti non sono gli unici felini a fare le fusa. E neppure l’unica specie: anche gli orsi e i porcellini d’India possono imitare questo suono. L’unica certezza è che fare le fusa ha offerto al gatto domestico un vantaggio selettivo nelle sue condizioni fisiche: facendo le fusa riuscivano non solo a comunicare con gli umani, ma anche a instaurare un rapporto di affetto e protezione, positivo per la loro sopravvivenza.

Dal benessere all’autoconsolazione

Nel gatto adulto le fusa assumono diversi significati: il principale, e universamente riconosciuto, è quello di benessere e tranquillità. Non a caso i gatti spesso fanno le fusa quando gli umani li accarezzano, portando così a un’associazione con il piacere, nonché un modo per incoraggiare ulteriori interazioni. Ma i significati sono molti di più. Se sono ripetitive e deboli, probabilmente il tuo micio è solo annoiato o stanco, se invece le fa mentre è da solo in un angolo, senza un motivo apparente, è il modo che usa per consolarsi e potrebbe essere abbinato anche a un dolore. Gli scienziati hanno fatto molte ipotesi, una su tutte è che le fusa potrebbero essere una sorta di richiesta di aiuto. E che nei momenti difficili diventano un’efficace forma di autoconsolazione. Vi è mai capitato che il vostro gatto le facesse mentre gli limate le unghie o durante un forte temporale?

La terapia delle fusa

La ricercatrice Elizabeth von Muggenthaler ha anche avanzato l’idea che le fusa abbiano delle proprietà palliative, tanto di essere in grado di accelerare la guarigione attraverso la “terapia vibratoria”. Le vibrazioni delle fusa del gatto hanno un effetto calmante e terapeutico anche sugli esseri umani. Inoltre fare le fusa può stimolare le ossa, in modo che non diventino fragili: dispositivi di vibrazione simili ai vibrati felini sono già stati brevettati per un potenziale utilizzo in terapia riabilitativa e alcuni ricercatori hanno proposto di utilizzarli durante i voli spaziali, per mantenere la densità ossea degli astronauti.

Ma perché si dice “fare le fusa”?

Il vibrato prodotto dal gatto a bocca chiusa è simile a quello prodotto dalla rotazione di un fuso, lo strumento per filare la lana. Da qui il nome in italiano. Nel resto del mondo le fusa vengono chiamate con suoni onomatopeici: in inglese “purr”, in francese “ronronner”, in spagnolo “ronroneo”, in giapponese “goro goro”.

****

Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui)



Non perderti le migliori notizie e storie di LaZampa, iscriviti alla newsletter settimanale e gratuita (clicca qui)