"Ci sono persone perverse e terribili là fuori", il grido di dolore di Marica Pellegrinelli per il suo cane Atena morto avvelenato

«Lei è Atena. Una cucciola di poco più di un anno. È morta poco fa dopo dolori strazianti. Il veterinario l’ha ricoverata nell’arco di quindici minuti e sedata, è riuscito ad interrompere il dolore ma invano». Sono piene di dolore e rabbia le parole che Marica Pellegrinelli scrive in un post su Instagram per denunciare la morte del suo cane Atena, morto per avvelenamento.

«Mio padre e lei stavano facendo una passeggiata, era al cellulare con me, stavamo organizzando il compleanno di mia madre ma la telefonata cade, Atena ha mangiato un boccone avvelenato - scrive l'ex moglie di Eros Ramazzotti sul social - . Una dose di veleno che avrebbe ucciso un cavallo, che le ha immediatamente spappolato il pancreas».

Un dolore che diventa anche denuncia per situazioni che sono sempre più frequenti nella zona in cui la 34enne vive: «È la sesta vittima nel giro di un giorno, altri sei sono sopravvissuti con danni irreversibili .. nemmeno un cartello di allerta!!!!! Ci penserà mio padre ora, visto che la guardia forestale era già stata allertata!!!!!».

Decine di gatti avvelenati in strada, è strage a nord di Napoli Stella Cervasio 09 Ottobre 2022 Stella Cervasio

Un dolore che chi ha vissuto questo tipo di esperienze, che ha visto il proprio cane soffrire senza poter far molto se non sperare di averlo portato in tempo dal veterinario, diventa incomprensibile e fa paura: «Ci sono persone perverse e terribili là fuori,le autorità si stanno muovendo per trovare i colpevoli, è successo presso il sentiero che costeggia la riva del fiume Cherio, a Gorlago in provincia di Bergamo, da Gorlago e Carobbio degli Angeli sino a Zandobbio!!!!»

Una denuncia fatta, quando ancora la sofferenza è ancora fortissima, per cercare che altri non debbano provarla: «Tante persone della zona mi seguono, spero che questo messaggio possa salvare i vostri cani, Atena è la sesta vittima di oggi, che sia l’ultima: repostate questo messaggio nelle vostre stories e ditelo a più persone possibili se siete di zona!»

L'amministrazione comunale di Gorlago, già a conoscenza di questa situazione, ha provveduto a installare alcuni cartelli per segnalare il pericolo: “Attenzione!!! Esche avvelenate sull'asta del fiume Cherio”. E sulla pagina Facebook del Comune si legge: «Riguardo agli incresciosi episodi, di cui siamo profondamente addolorati e colpiti, informiamo tutta la cittadinanza di Gorlago che siamo in costante contatto con la Guardia Forestale e i veterinari della zona che hanno trattato e cercato di salvare alcuni dei cani vittime e che stanno collaborando alle indagini insieme alle Amministrazioni Comunali - scrive la sindaca Elena Grena - . Gli avvelenamenti sono avvenuti sulla ciclabile che parte da Gorlago dove c’è la fontanella dell’acqua e porta a Zandobbio, Trescore. Ai cittadini coinvolti chiediamo di recarsi alla Caserma dei Carabinieri di Trescore e denunciare l’accaduto, se non l’hanno già fatto, chiedendo della Guardia Forestale. La denuncia e’ un’azione molto importante che da’ alle forze dell’ordine uno strumento fondamentale per poter agire con maggiore incisività. Vi terremo informati riguardo agli sviluppi della situazione e delle indagini e nel frattempo chiediamo la massima attenzione»

