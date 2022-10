L'avventura del gatto Tia, in viaggio alle Ebridi in traghetto nascosto nel furgone del vicino

Tia è un gatto femmina che ha sempre amato le scorribande nelle macchine del vicinato e della sua famiglia, tanto da essere già finita anche al lavoro con il suo proprietario dopo essersi imboscata sul suo veicolo. Nessuno, forse nemmeno lei, però, si sarebbe mai aspettato che potesse arrivare addirittura a tre ore di traghetto da casa. È successo quando il felino è salito sul furgone del suo vicino, l’ingegnere Doug Craig, diretto da Oban (Scozia) a Coll (una delle Isole Ebridi), partendo per un viaggio di cento miglia (circa 160 chilometri) tra andata e ritorno.

Tia ha approfittato del momento in cui Craig stava caricando il suo van per andare ad aggiustare una connessione a banda larga alla caserma dei vigili del fuoco dell’isola, ad Arinagour, e si è intrufolata nel veicolo. L’ingegnere, che lavora per la compagnia Openreach, ha scoperto la “passeggera clandestina” solo molte ore più tardi, quando ormai era arrivato a destinazione dopo un viaggio di tre ore in traghetto e aveva anche già portato a termine il suo lavoro.

Come scrive sulla sua pagina Facebook l’azienda da cui è assunto, il 31enne ha notato alcuni peli sulla sua borsa degli attrezzi e si è “spaventato a morte” quando si è accorto che due occhi lo stavano fissando dal retro del suo furgone. «All’inizio ho pensato che fosse un gatto dell’isola che si era imbucato, ma quando mi sono avvicinato l’ho riconosciuta e ho pensato: “Oh no, ho rapito la gatta dei vicini!” - ha raccontato l’ingegnere, come riportano la Bbc e i media britannici -. Sapevo di felini curiosi che qualche volta si erano arrampicati sui van dei colleghi, ma non avevo mai sentito di uno che avesse addirittura preso il largo in un viaggio di cento miglia tra andata e ritorno».

Appena si è accorto dell’accaduto, Craig ha mandato un messaggio alla propria madre perché avvisasse i vicini. Ma la famiglia, composta da Elyse e Martin Hamilton e dai loro figli Stanley, di 7 anni, e Beatrice, 5, non si era ancora accorta dell’assenza di Tia, solita a scorribande: «Si era già intrufolata in altre macchine prima ed è anche andata al lavoro con Martin- hanno spiegato-. Farsi una “vacanza” a Coll, però, è stato molto avventuroso, persino per lei», ha detto Elyse Hamilton.

L’ingegnere della Openreach ha provveduto a comprare tonno e biscotti per la gatta al negozio dell’isola, prima di montare una tenda per la notte, mentre Tia dormiva nel retro del furgone, in attesa di prendere il traghetto per tornare a casa e riportare l’animale alla famiglia, il giorno seguente. «Siamo molto grati a Doug per essersi preso cura di lei – ha detto la famiglia-. Speriamo che ne abbia abbastanza di queste avventure per un po’, anche se ora sembra avere un atteggiamento molto aperto nei confronti di Doug».

***

