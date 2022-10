A Civita D'Antino il primo gatto sindaco: si chiama Miao e rimarrà in carica un anno

È sicuramente il primo in Italia, si chiama Miao e da oggi è la prima gatta 'Sindaco degli Animali' di Civita D'Antino. A decidere il prestigioso incarico e assegnarle la fascia tricolore è stato proprio il vice sindaco di uno dei più bei borghi D'Italia, Matteo Di Fabio, pronto così a cogestire l'impegno amministrativo con un batuffolo a quattro zampe.

Miao durerà in carica, come si conviene, un anno e poi si procederà alla staffetta: ogni animale potrà ambire alla carica previa candidatura e voti. Miao, gatta casalinga della piccola figlia di Di Fabio, è già da tempo la mascotte del borgo e il suo 'incarico', deciso assieme al sindaco Sara Cecchinelli, se lo è conquistato a suon di fusa. Dall'aspetto ''elegante e regale'', come la definisce il vice sindaco, è anche riuscita a tessere una importante ''rete di conoscenze''. '

«Miao fa colazione a casa, dorme da Loretta Fly, passa da Filomena, prova a bussare ad Anna, si ferma a casa di Mauro e Noemi per pranzo, e quando capita entra nei seggi elettorali senza dimenticare di fare merenda da Silva, Sandro e Maria.Il weekend cena e dorme invece al bread and breakfast di Palmira e Mariagrazia per poi risalire al bar ristorante Novantinum a scroccare qualcosa da Lorenzo ed Emanuela. Credo passi anche da Stefania e Zaina all'osteria Zahrtmann per il famoso baccalà», spiega Di Fabio che racconta come la decisione sia stata presa 'all'unanimità'. Tra un anno dunque a Civita d'Antino si aprirà la campagna elettorale che già si annuncia calda e partecipata.

