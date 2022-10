Castel Volturno: un cavallo "senza nome" muore di febbre del Nilo, ma anche di degrado

Il primo è stato Nino, un asinello morto di febbre del Nilo in Veneto. E ora c'è un cavallo di Castel Volturno, a nord di Napoli, che se n'è andato per la stessa malattia, trasmessa da una zanzara comune. Era un "horse with no name", nessuno gli aveva dato un nome, perché dove viveva lui c'era solo degrado. E' dagli anni Sessanta, che quel tratto di costa campana ha subito la violenza della speculazione edilizia e la sistematica distruzione della natura e delle risorse di un intero patrimonio unico nel suo genere.

Lungo il mare di un bell'azzurro correva una pineta, dove ancora oggi sono piantati cartelli con le immagini degli animali selvatici che vi abitavano. C'è scritto "Riserva naturale della Regione Campania". Non è solo della Regione, il territorio è diviso con il Comune. Ma la pineta è morta, sembra che una fiammata l'abbia fatta fuori, ridotta a una torcia color tabacco per una malattia, e nessuno per anni ha mai pensato neppure di rimuovere gli alberi, i rami defunti, quello che c'è ancora e che dà un pessimo spettacolo di sè. Da qualche si stanno sostituendo i lecci, che erano la pianta "legittimata" a stare vicina alle dune, e non i pini. Chissà i selvatici dove sono riusciti a scappare: le tipiche situazioni in cui un habitat viene distrutto e gli abitanti devono trovare rifugio altrove. Ma non ci sono bed & breakfast per talpe e tartarughe. Dice Nicola Campomorto, un archeologo ambientalista dell'Enpa di Salerno e dell'associazione Domizia: «Nonostante il degrado, c'è una resilienza da parte degli animali con uno di essi in particolare: il Fratino, che ancora sceglie quel litorale per nidificare. E quest'anno una buona notizia: 5 nidi di tartarughe sul litorale domizio, ma l'anno scorso furono 18, speriamo che migliori».

L'unico modo per salvare quell'area sarebbe renderla SIC, cioè Sito di Interesse Comunitario, quindi un'Area Natura 2000, estesa a oltre gli alberi disseccati, sulla spiaggia. Un mese fa su quella spiaggia su cui si affacciava la pineta un tempo color smeraldo, Jovanotti ha fatto il suo concerto "ecologista". Sono state promesse pulizie e bonifiche in cambio di tante polemiche, si doveva avvertire un sensibile cambiamento, ma si sa gli slogan sono formule facili ma non magiche. E ora le ferite vengono riaperte dal primo caso di febbre del Nilo, una piaga che arriva dove c'è un ambiente malsano, dove le zanzare volano numerose, sono ovunque, per la troppa acqua mai prosciugata, dove c'è sporco, dove c'è cattiva manutenzione. Come ha raccontato uno degli intervistati da Salvatore Porcaro nel suo libro "L'estate è finita", la più efficace e completa inchiesta sul posto, «Il disastro della zona non proviene da un'unica fonte, però tutto è partito da un fattore scatenante: il disastro ambientale». Questa è Castel Volturno: individuata come luogo di vacanze per i napoletani negli anni Settanta del secolo breve, è stata iper-edificata e poi abbandonata, quando le vicende giudiziarie di chi aveva improvvisato villaggi che avevano ben poco a che fare col verde, anzi ne avevano preso violentemente il posto, ha dovuto affrontare la giustizia.

Troppo tardi, però, per un territorio martoriato, divenuto ultima spiaggia per i migranti che non trovano rifugio altrove. Il cavallo senza nome era ospite di una fattoria con un certo numero di galline e galli e alcuni di loro sono stati trovati positivi alla febbre del Nilo, un virus trasmissibile anche all'uomo. Un consigliere comunale di Castel Volturno, dopo aver saputo che dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici era arrivata la conferma anche dal Centro di referenza nazionale per lo studio e l'accertamento delle malattie esotiche degli animali di Teramo è stata formata una task force di veterinari e sono stati allertate le Aree di Medicina della Prevenzione. «Abbiamo attivato tutti i meccanismi di isolamento e contenimento della malattia - ha dichiarato il direttore dell'IZS Antonio Limone - Sono in corso operazioni di prelievo per accertare altre eventuali positività su equidi, pollame e zanzare presenti in zona e sulle persone coinvolte nel focolaio e un'azione di disinfestazione per le zanzare. In questa maniera impediremo la diffusione della malattia che in Italia ha causato già 28 decessi e 551 infetti. Siamo in allerta».

Ma un consigliere comunale di Castel Volturno, Guido Schiavulli, domanda, in una interrogazione al sindaco e agli assessori competenti, come mai non sia stata effettuata quest'anno la disinfestazione che tutti gli abitanti della zona aspettavano: «In agosto - ricorda Erminia Dalfour, che vive a poche centinaia di metri dalla fattoria contaminata - le nostre case venivano sorvolate da aerei che rilasciavano un liquido di colore scuro». Ambiente naturale distrutto, degrado dovuto alla mancata manutenzione e all'abbandono, e neppure più le operazioni per cercare di prevenire e ripristinare un minimo di igiene. E a pagare sono sempre gli animali, ma attenzione, non si scherza: questa è una zoonosi - avvertono gli esperti - proprio come il Covid-19.

