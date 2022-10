Giornata nazionale del cane guida: “Anche io ho il diritto di entrare”

La ricorrenza annuale istituita in onore del più caro, fedele e speciale amico dei non vedenti quest’anno è l’occasione per il lancio di una campagna nazionale contro chi ancora oggi vieta l’ingresso dei cani guida. Nonostante ci sia una legge da più di quarant’anni e siano state istituite anche delle contravvenzioni, «capita più frequente di quanto si possa immaginare che venga precluso l’ingresso in negozi, hotel, ristoranti e taxi a chi è accompagnato da un cane guida», afferma Mario Barbuto, presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Ultimamente c'è stata una vera e propria escalation di episodi. Addirittura in una scuola per ciechi di Napoli è stato impedito a un giovane di partecipare alle lezioni in classe in compagnia del suo cane guida. «E’ impensabile che ancora oggi accadano questi episodi e vogliamo fare luce sulla necessità, ormai non più rinviabile, di far conoscere i diritti delle persone non vedenti a circolare con i loro cani guida e di poter accedere a qualsiasi luogo pubblico, come prevede la legge».

Ma qual è il motivo per cui i cani guida vengono “lasciati fuori”? «E’ sicuramente una mancanza di cultura, sensibilità ed educazione. Sono animali, oltre che meravigliosi, che vengono addestrati proprio per assistere il loro conduttore senza arrecare alcun tipo di disagio e che per questo dovrebbero sempre essere accolti con gioia. I cani guida sono sempre pazienti, affidabili nel condurre in sicurezza per le strade sempre più caotiche delle nostre città. Aiutano ad accrescere la fiducia in se stessi e a stabilire nuovi rapporti interpersonali. Non tradiscono mai, né ci deludono, neanche quando vengono maltrattati o cacciati via da un luogo solo perché hanno assunto il compito di accompagnarci in ogni momento della nostra giornata per farci vivere in libertà e pienezza con il resto della società». Dove incontrate maggiori problemi? «Sicuramente sui taxi e in aereo. Dai tassisti ci sentiamo dire scuse assurde che vanno dall’allergia al pelo fino alla paura verso gli animali. Il problema con gli aerei è che molte compagnie si rifanno a disposizioni internazionali che non sono uguali ovunque. Negli hotel e nei negozi spesso ci sentiamo dire dai dipendenti che sono disposizioni della proprietà e che non ci possono fare niente».

Quest’anno l’Uici celebrerà la Giornata nazionale del cane guida domenica 16 ottobre a Torino con una passeggiata-raduno con dimostrazioni di addestramento dei cani e iniziative in tutta Italia per l’avvio della campagna nazionale che ha previsto la realizzazione di una Guida informativa e la distribuzione di adesivi in negozi e pubblici esercizi con la scritta "Anche io ho il diritto di entrare”. Nella guida si trovano tutte le disposizioni previste dalla legge, l’iter da seguire per richiedere un cane guida, il percorso di addestramento di questi animali e tutti i consigli indispensabili per gestire la convivenza all’arrivo del cane nella nostra vita e come comportarsi nel momento in cui si incontra un non vedente con quello che diventerà il suo compagno inseparabile.

Per un non vedente, il cane è un supporto fondamentale. Lo sa bene Mario Barbuto che per tredici anni ha avuto la fortuna di avere al suo fianco Viola, che ha passato il ponte quattro anni fa ma «è ancora viva nel mio cuore e nell’anima, tanto che ogni tanto, se chiudo gli occhi, ne avverto il profumo del pelo e il ticchettio delle unghiette sul pavimento. Loro non portano mai rancore, non accumulano risentimenti e non ci tradiranno mai. Ogni mattina e ogni momento saranno sempre felici di ritrovarci nonostante il nostro umore buono o cattivo. Saranno lieti di accompagnarci e uscire con noi, scodinzolando solo alla vista del guinzaglio. Saranno pazienti quando li costringeremo per ore sotto tavoli o sedie al lavoro, in treno, in auto o aereo. Apriamo orecchie, braccia, cuore e mente alla loro presenza, ricordandoci sempre che, quando non ci saranno più, ci mancheranno da morire».

Ottenere un cane guida non è un percorso semplice. «L’attesa in Italia è di almeno due anni. Ogni anno viene fatta richiesta per un centinaio di cani, ma ne vengono consegnati circa la metà. Per far fronte a questo noi chiediamo al nuovo Governo che vengano potenziate con nuove risorse le poche scuole di addestramento cani autorizzate. Poi chiediamo che la possibilità di farne richiesta venga estesa anche ai minori di 18 anni: questo sta facendo sì che sempre più famiglie vadano all’estero, in altri Paesi d’Europa come la Francia, alla ricerca di un cane addestrato per i loro bambini non vedenti. E questo rappresenta un problema per la mancanza di documenti, così come di supporto post adozione da parte degli educatori cinofili, anche questo fondamentale».

