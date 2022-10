Come posso insegnare al mio cane a non abbaiare alla gente?

Abbaiare è un comportamento naturale per i cani, ma quando si è fuori per una passeggiata e il tuo quattrozampe inizia ad abbaiare fragorosamente ai passanti è facile sentirsi in imbarazzo o, ancora più comunemente, sgridarlo senza ottenere alcun risultato.

Prima di tutto bisogna capire perché il cane si sta comportando così: se è preoccupato, eccitato, frustrato per non poter salutare la persona che vede o a disagio per la presenza di uno sconosciuto. La prima cosa da sapere è che questo comportamento non è sinonimo di aggressività, bensì è una diretta reazione alla situazione che sta vivendo in quel preciso momento.

Quando è nel giardino o sul balcone di casa, potrebbe sentirsi protettivo nei confronti della famiglia o avvertire gli altri di stare alla larga. Ci sono poi dei suoni, degli odori, degli accessori e dei movimenti che possono portare il cane ad abbaiare: per quanto persistente, la maggior parte delle volte è solo questione di comunicazione. Ma se il nostro cane abbaia tutte le volte che per strada incontra un vicino di casa, o semplicemente ai passanti anche se non sono accompagnati da un suo simile, è bene imparare a gestirlo, evitando che diventi molesto o che possano accadere degli incidenti.

C’è sempre un perché

Interpretare le azioni del proprio cane ci può aiutare a prevenire delle situazioni che possono diventare pericolose, come ad esempio abbaiare contro un bambino che va in bicicletta. Se la presenza di sconosciuti crea disagio e ansia, potrebbe trattarsi di un problema latente di socializzazione (link all’altra guida). Molto più spesso è una questione di protezione del proprio territorio: per i cani ha un enorme valore, che si tratti della casa in cui si vive o del marciapiede su cui passa abitualmente. E abbaiare in questo caso è paragonabile in tutto e per tutto a un antifurto che scatta ogni volta che qualcuno entra nello spazio che il cane ritiene suo. Poi ci sono una vasta gamma di emozioni, che anche un cane equilibrato e che gode delle giuste attenzioni può comunicare abbaiando contro qualcuno.

Giochi di concentrazione

Indipendentemente dal motivo per cui il nostro cane abbaia, esistono una serie di giochi per aiutarlo a imparare semplicemente a ignorare le persone. È importante iniziare in una zona calma e tranquilla, come a casa o nel proprio cortile, o comunque in luoghi in cui il cane può stare senza guinzaglio, in modo che possa prendere le sue decisioni in autonomia. Man mano che i giochi diventeranno più familiari e si sentirà più sicuro di sé, si potranno fare anche altrove, ma sempre gradualmente e mantenendo il proprio cane “sotto la soglia”. Prima si può scegliere un luogo in cui si possono vedere altre persone ma a debita distanza, poi man mano sempre più vicino. La chiave di ciascuno di questi giochi è sempre la concentrazione e l’obiettivo è di portarlo a ignorare gli altri umani.

Come ti chiami?

Con questo addestramento di base si costruisce il valore nel nome del cane: quando si è in giro per strada basterà pronunciare il suo nome per far sì che lui guarderà noi invece di iniziare ad abbaiare agli altri. Ecco le regole. In una zona tranquilla, pronuncia ad alta voce il nome del tuo cane e dagli un bocconcino. Ripeti l’esercizio più volte. Man mano che il cane acquisisce esperienza, si girerà immediatamente verso di noi alla ricerca della ricompensa, ignorando gli altri. Una volta consolidata l’azione, al posto dei premietti si useranno solo le lodi e le coccole. Dopo diverse ripetizioni, il cane inizierà a stabilire anche una connessione visiva.

Guarda e cammina

Successivamente si può passare a questo gioco. Mentre di sta facendo una passeggiata, si può chiedere al proprio cane di guardarti. Quando lo farà lo si potrà lodare, e se continua a farlo, lo si può premiare anche con un bocconcino, abbinando l’azione al comando “guarda!”. Questo gioco si può ripetere prima in un ambiente a bassa distrazione e man mano in aree più frequentate, finché il cane non sarà in grado di passare davanti alle persone mentre ti guarda e non abbaia.

Saluto alternativo

Può anche capitare che il cane abbai ai passanti per richiamare la loro attenzione o salutarli. Generalmente l’indifferenza è l’arma migliore: se si ignora in cane mentre abbaia o salta, non ricevendo alcun feedback il comportamento dovrebbe interrompersi. Il problema è che chi incontri per strada non conosce questa regola, e quindi la reazione può confondere il cucciolo o creare frustrazione. In questo caso bisogna insegnarli un saluto alternativo o offrirgli una distrazione: può essere utile avere a portata di mano un gioco o una pallina da mostrarli, in abbinamento a un comando che richiami l’attenzione.

Se c’è un disagio più profondo

Quando il cane si sente a disagio con le persone, e abbaia se qualcuno gli si avvicina troppo, è bene evitare di metterlo in questa situazione, fermando in anticipo chi vorrebbe accarezzarlo o interagire con lui. Nel caso in cui i giochi di concentrazione non dovessero bastare, o se vi accorgete che la situazione è più grave del previsto o di gran lunga differente dal comportamento che vedete negli altri cani che camminano per strada, è bene rivolgersi a un addestratore, che sarà in grado di supportarti nell’identificazione e nell’elaborazione dei sentimenti che prova il tuo cane e che lo portano ad abbaiare smodatamente.

