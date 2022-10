Ecco Buzz Lightyear, il gatto salvato con la testa incastrata in una palla di vetro

È stato chiamato Buzz Lightyear, il gatto di sei mesi che è stato trovato con la testa incastrata in una palla di vetro. Il gattino è stato visto vagare per un quartiere americano dopo essersi incastrato la testa all'interno di quella che sembrava essere una scodella o un copertura di una lampada. Per fortuna, i servizi per gli animali di Fall River sono intervenuti per salvarlo. (clicca qui per leggere la storia)