Pesa 60 chili e sulle due zampe è alto 1,82 metri, il cane gigante Basher ha trovato una famiglia “alla sua altezza"

Con i suoi 1,82 metri di altezza sulle due zampe e i suoi quasi 60 chilogrami, il cane Basher sembrava troppo grosso per poter essere amato da qualcuno. Arrivato nel 2021 al rifugio Rspca Cornwall di Saint Columb Major, Regno Unito, dopo essere stato trasferito da un altro ricovero per animali, il Mastino ha finalmente trovato una famiglia per sempre.

Nonostante le sue dimensioni, Basher è un gigante buono e si è fatto amare da tutti i volontari del rifugio, tanto da renderli determinati a trovargli una casa anche dopo il primo rifiuto: poco dopo essere arrivato all’Rspca Cornwall, infatti, il cane è stato adottato da una famiglia e riportato indietro, come se fosse un oggetto, dopo pochi giorni. «Basher ha un cuore buono - ha detto Sammy Howard, membro dello staff del canile, a The Dodo -. Le persone lo vedono così grande e pensano che faccia paura, ma questo non è vero: non ha un filo di cattiveria in tutto il corpo».

Al rifugio, Basher era ben voluto da tutti i volontari, che non si sono mai arresi nel tentativo di trovargli una famiglia che gli volesse bene così com’è, grande e grosso. Nel frattempo, il mastino metteva tutti di buonumore: «Amava camminare lungo un sentiero per andare a vedere le mucche, forse perché pensava di essere uno di loro», ha raccontato Howard. «Passava molto tempo a dormire, ma quando era sveglio sbirciava fuori dalla sua cuccia per vedere cosa stessimo facendo noi», ha aggiunto.

Finalmente, dopo 448 giorni in canile, Basher ha trovato una famiglia, lasciando lo staff dell’Rspca in lacrime dalla gioia. «Abbiamo salutato con molto affetto il nostro ragazzone - ha scritto il rifugio sulla sua pagina Facebook -. La sua nuova mamma è venuta a vederlo e lo abbiamo accompagnato regolarmente nella sua nuova casa negli ultimi tre mesi. Ha una cuccia all’esterno e la sua mamma farà sì che si integri pian piano all’interno della casa una volta che si sarà sistemato. Basher, inoltre, verrà sottoposto a un intervento al crociato, di cui necessita, nel giro di un paio di mesi, per fare in modo che si riprenda al meglio. Siamo molto grati alla nuova proprietaria di Basher per averlo adottato e sappiamo che insieme saranno molto felici».

