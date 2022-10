Una giornata di pesca si trasforma in un incontro incredibile: tentano di tirare su una preda ma una balena spunta dal nulla

Un padre e un figlio che stavano pescando nelle acque al largo della costa del New Jersey hanno avuto una bella sorpresa quando una balena si è avvicinata e ha urtato la loro barca mercoledì 12 ottobre. Zach Piller ha raccontato che lui e suo padre Doug erano usciti a pescare lunedì e martedì, ma mercoledì si sono svegliati entrambi con una "strana sensazione riguardo alle balene", ha raccontato Zach. La coppia aveva avvistato squali e delfini all'inizio della giornata, ma quando Zach ha tirato fuori il telefono per fare un video della cattura del padre, la creatura marina che hanno ripreso era molto più grande di quanto si aspettassero. Zach ha raccontato che suo padre è riuscito a non perdere il pesce e "non era per niente spaventato".

01:11