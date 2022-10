Morto Ryder, cavallo delle carrozzelle simbolo di maltrattamento a New York

Ryder è morto dopo neanche due mesi di libertà. Era diventato tristemente famoso come simbolo del maltrattamento degli animali quando è cominciato a circolare un video con lui, cavallo da carrozza, riverso a terra e frustato dal suo conducente. L’agosto a New York è torrido e quel povero animale aveva portato in giro turisti per 7 ore e mezza: è caduto in ginocchio nel traffico dell'ora di punta intorno alle 17.00 del 10 agosto sulla Ninth Avenue, vicino all'incrocio con la West 45th Street. Esausto, disidratato, malmenato: e stiamo parlando non di un cavallo di 13 anni, quelli dichiarati dal proprietario, ma di almeno 26, come emerso dalla visita veterinaria.

Cavallo stramazza a terra a New York e viene frustato dal proprietario, le immagini choc

Le indagini hanno poi evidenziato che Ryder era "malnutrito, sottopeso e sofferente del disturbo neurologico equino EPM (Mieloencefalite Protozoaria Equina)". Nella fattoria di Wallkill, a nord di New York dove era stato ricoverato, il cavallo stava perdendo ancora peso e un veterinario ha sospettato un linfoma. Lunedì 16 ottobre è collassato, seguito da un attacco epilettico e il suo nuovo proprietario ha deciso di praticargli l'eutanasia. Gli ultimi due mesi ha ricevuto tutte le cure dai migliori veterinari e goduto di passeggiate nell’erba e buon cibo. Se n’è andato accompagnato da chi in questo poco tempo gli ha voluto bene, così scrivono sulla pagina Facebook della Maple Hill Farms.

Gli animalisti lottano da tempo contro questo retaggio di una New York ottocentesca, dove strada e traffico sono diventate "altro" rispetto all'epoca vittoriana. Eppure, ancora resistono nella città una settantina di carrozzelle e i cavalli vivono nel cuore di Manhattan. I sostenitori dei diritti per gli animali spingono affinché le carrozzelle vengano sostituite da veicoli elettrici e una legge è già in discussione nel consiglio comunale. L’associazione dei vetturini tiene duro, ma in molti sperano che non la spunti e che la salvaguardia di questi splendidi animali abbia il sopravvento. È successo a Roma, può accadere anche a New York.

