Sudafrica, elefante difende leone ferito: il barrito allontana le iene pronte ad attaccare il felino

Durante un viaggio in Sudafrica il fotografo Morne du Plessis ha catturato una momento naturalistico ed etologico incredibile. Mentre si trovava nel Kruger National Park, l'uomo è riuscito a riprendere il momento nel quale un elefante rincorre, barrendo, due iene che stavano cercando di attaccare un leone ferito per cibarsene. Il giovane felino zoppicante stava ritornando dalla caccia notturna quando è stato avvicinato dalle iene che hanno iniziato a seguirlo. Non è chiaro se per difendere il leone o per allontanare i predatori dal branco di elefanti, il pachiderma ha iniziato a inseguire le iene e a barrire con veemenza, allontanandole dall'area.

01:34