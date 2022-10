Buttati nell'indifferenziata a Livigno, due gatti vengono salvati dagli operatori ecologici

Buttati dentro un secchione dell'immondizia come fossero un rifiuto da smaltire. La storia arriva da Livigno, in provincia di Sondrio dove lo scorso 12 ottobre due operatori ecologici trovano una scatola chiusa ermeticamente dentro il secchione dell'indifferenziata che attira la loro attenzione.



La prendono per smaltirla nella carta ma una volta tra le mani si accorgono che da dentro arrivano dei miagolii. La aprono e si vedono sbucare due gattini di meno di due mesi gettati come rifiuti. Sono magri e infreddoliti. I due operatori ecologici hanno chiamato subito la Polizia Municipale di Livigno che hanno contattato l'Ente Nazionale Protezione Animali. Monica, una volontaria dell'Enpa di Sondrio è andata a prenderli e li ha tenuti con sé finché non hanno ripreso le forze. Ieri sono stati portati in stallo a Tirano, vicino Sondrio da un'altra volontaria Enpa che se ne sta prendendo cura. Sono stati visitati dal veterinario e inizieranno presto la sverminazione.



"Per loro - racconta Sara Plozza, Presidente dell'Enpa di Sondrio - sono arrivate moltissime richieste ed abbiamo già individuato le famiglie adottive. Appena saranno pronti per essere adottati inizieranno la loro nuova vita. E' stato davvero un miracolo. Se i due operatori non fossero stati tanto solerti e attenti nel loro lavoro a quest'ora non saremmo qui a parlare di futuro e di famiglie adottanti. Ringrazio di cuore i due operatori e gli agenti della Polizia Municipale che sono prontamente intervenuti. Non ci sono parole per chi ha compiuto questo vile gesto. Chiediamo a chiunque abbia visto qualcosa di farsi avanti e denunciare".

