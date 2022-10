Contro i topi New York cambia la raccolta dei rifiuti. Ma non basterà

La proliferazione dei topi a New York è un tema così importante da avere blog, spazi ad hoc sui giornali e pagine dedicate sui social network dove si condividono i problemi di convivenza. Ora la "Grande Mela" prova una nuova strategia: gli abitanti della città dovranno buttare la spazzatura più tardi per evitare che i marciapiedi che non dorme mai divengano “un buffet all-you-can-eat per i topi”, ha reso noto la responsabile municipale della nettezza urbana.

I newyorkesi potranno gettare la spazzatura dalle 8 di sera (dalle 6 se la gettano in contenitori chiusi) e non più dalle 4 di pomeriggio. L’obiettivo è ridurre il tempo di permanenza in strada dei rifiuti prima che vengano raccolti.

La modifica degli orari della spazzatura è la prima dagli anni Sessanta e ha l’obiettivo dichiarato di complicare la vita ai topi, il cui numero è schizzato alle stelle. L’anno scorso ci sono stati oltre 21 mila avvistamenti di ratti, una cifra che quest’anno è già stata superata a fine settembre. Nel 2022 si contano anche 15 casi tra gli esseri umani di leptospirosi, una malattia che si trasmette dall’animale all’uomo tramite l’urina dei roditori.

È difficile che la variazione della routine nella gestione dei rifiuti abbia gli effetti desiderati. Ai topi basta una ventina di grammi di cibo al giorno per sopravvivere; non dovrebbero esserci particolari problemi a procurarsi questa modica quantità in una città che vanta oltre 8 milioni di abitanti (senza contare i turisti) e produce quotidianamente più di 12 tonnellate di spazzatura.

