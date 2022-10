La storia a lieto fine di Mina, il riccio nato troppo tardi per sopravvivere

Mina è un minuscolo esemplare di riccio trovato a Torino in serie difficoltà: se ne stava in pieno giorno immobile in un prato, ricoperto di mosche. Un cucciolo rimasto da solo troppo presto, di appena un mese di vita, nato da una delle sempre più frequenti gravidanze tardive innescate dal cambiamento climatico. In tutta Europa, oltre il 90% dei cuccioli tardivi muore perché non riesce a raggiungere abbastanza peso in tempo per l'inverno. E Mina sarebbe stata una di loro se non fosse stata soccorsa e portata d'urgenza nel Centro di recupero ricci La Ninna di Novello, in provincia di Cuneo.

"Ho trascorso due notti insonni per fornirle le cure intensive di cui aveva bisogno, e ora finalmente possiamo dire che il peggio è passato", racconta il suo veterinario, il dottor Massimo Vacchetta, che l'ha presa in carico. "Oltre a essere sottopeso e disidratata, Mina era ricoperta di larve di mosca carnaria che l'avrebbero mangiata viva se non fossero state rimosse per tempo".

Oltre al trattamento d'urgenza, il riccio "è stato messo in incubatrice e ha avuto bisogno di flebo ogni due ore. Ci sono volute oltre 24 ore per vederla reagire. Ora dopo tre giorni ha l'occhietto vispo e sta rispondendo bene agli antibiotici", racconta emozionato Vacchetta. "E' un vero miracolo. Sono proprio felice: ci perdiamo il sonno ma salviamo delle vite preziose".



Mina oggi pesa 110 grammi, troppo poco per sopravvivere da sola in natura: è rimasta senza una mamma prima dell'inizio dello svezzamento, che ora gli operatori del centro hanno avviato nutrendola con "omogeneizzato di carne per gattini, allungato con della tisana di semi di finocchio tiepida e multivitaminico" e quindi rimarrà a La Ninna fino alla prossima primavera, quando verrà reimmessa in natura.

"A causa della siccità di quest'anno, i ricci nati in autunno hanno ancora meno possibilità di sopravvivere, questo perché non trovano acqua e insetti e nessuno riesce a raggiungere i 600 grammi di peso, il minimo che gli serve per risvegliarsi indenni dal letargo. Poi, sempre più madri arrivano al parto tardi e ormai stremate per la mancanza di cibo, e oltre a essere loro stesse a rischio, mettono al mondo cuccioli più piccoli del normale - conclude Vacchetta -. Se in questo periodo vedete un cucciolo in giro da solo sappiate che ha bisogno di essere soccorso: se pesa meno di 400 grammi contattate il Centro recupero animali selvatici più vicino, altrimenti nutritelo con acqua e cibo umido per gattini, senza toccarlo".

