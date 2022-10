Come difendere la vaquita dal rischio estinzione? Usando il cemento

Il cemento protettore degli animali. Suona come una contraddizione, ma non lo è perché si tratta del nuovo programma della Marina del Messico, in collaborazione con il ministero dell'Ambiente e delle Risorse Naturali, per cercare di fermare la pesca illegale all'interno del Rifugio della Vaquita.

[[ge:rep-locali:content-hub:369255271]]La Phocena sinus, o Vaquita, è il più piccolo cetaceo al mondo, non supera il metro e mezzo di lunghezza, e vive solo nelle acque del Golfo della California, in Messico. Oggi ne rimangono meno di venti esemplari. È un animale estremamente schivo, difficile da vedere in quanto sale in superficie solo per respirare, di colore grigio sulla parte superiore del corpo e bianco sulla pancia, attorno agli occhi, un anello di colore più scuro. Il suo peso si aggira sui 50 kg.

A difesa di questa piccola focena è arrivato il Concrete Block Planting Project, progetto che ha posizionato 193 blocchi di cemento sul fondo del mare in posizioni strategiche all'interno dell'habitat dei cetacei. Da questi blocchi di tre tonnellate, depositati sul fondo marino a una distanza di 800 metri l'uno dall'altro, sporgono degli enormi ganci di circa un metro e mezzo, realizzati appositamente per catturare le reti di pesca illegale dove la vaquita rimane impigliata. Ci sono voluti tre mesi di duro lavoro svolto dagli equipaggi delle navi boa "Virgo" e "Sagittarius", che hanno lottato soprattutto contro le condizioni meteorologiche avverse, ma il compito è stato portato a termine.

La popolazione di queste piccole focene non è mail stata numerosa, neanche in passato, e i ricercatori avevano pensato che il problema della loro lenta scomparsa fosse dovuto agli incroci tra parenti e quindi a un indebolimento genetico. Ma uno studio recente pubblicato su Science ha invece dimostrato che gli esemplari sono geneticamente sani e il pericolo per loro resta principalmente l’uomo.

Jane Goodall: “Il nostro pianeta è molto malato, ma l’uomo sembra non voler cambiare. Io però non perdo la speranza e vi spiego perché” Fulvio Cerutti 05 Ottobre 2022 Fulvio Cerutti ) che invece è un pesce ricercatissimo dal mercato cinese e giapponese e a forte rischio di estinzione. Appartiene alla famiglia degli Sciaenidae e la sua pesca è stata dichiarata illegale dal 1975. Purtroppo nel mercato asiatico è stato ed è molto richiesto per la sua vescica natatoria, ritenuta un rimedio per la salute e afrodisiaco, venduta a prezzi esorbitanti anche come oggetto da collezione. Le vittime di questo assurdo commercio diventano due: i totaba, principali ricercati, e le vaquita, che con condividono le stesse acque.

Per fortuna, il luogo in cui vivono entrambi, è una zona off limits per i pescatori, anche se quelli di frodo continuano le loro incursioni. Il Rifugio della Vaquita è infatti una regione riconosciuta dall'UNESCO e protetta a livello federale, al suo interno c’è l'Area di Tolleranza Zero, spazio in cui gli scienziati ritengono sia localizzata la restante popolazione di vaquita. Nell'ottobre 2021, nel corso di un’indagine di avvistamento condotta da osservatori scientifici a bordo dello Sharpie di Sea Shepherd e del Narval della ONG messicana Museo de Ballena, sono stati avvistati tra i 6 e i 10 esemplari, compresi uno o due cuccioli.

[[ge:rep-locali:content-hub:368354392]]Sea Shepherd (organizzazione per la salvaguardia della fauna ittica e degli ambienti marini) sorveglia costantemente l’area difendendola dagli attacchi dei pescatori di frodo, dai quali ha subito anche attacchi violenti nel 2020. Con un sonar specializzato, monitora l'acqua che circonda i blocchi di cemento per segnalare alla Marina messicana eventuali reti impigliate, intervenendo per toglierle dalle strutture in cemento e liberare gli eventuali animali intrappolati. Questa collaborazione con il governo messicano è iniziata nel 2015 e ha portato alla rimozione di oltre 1.200 attrezzi da pesca illegali dal rifugio e dando al mammifero una possibilità in più di sopravvivenza. Lunga vita alla vaquita.

