Così il cane Snow ha protetto il piccolo Sky dal possibile attacco di un bovino

Un bimbo di un anno, Sky, sta giocando fuori di casa A pochi metri da lui ci sono alcuni bovini che stanno mangiando l'erba Per il piccolo la tentazione di accarezzarli è troppo forte e si avvicina con un passo incerto ma veloce. Uno degli animali gli si fa in contro con fare minaccioso, di chi non vuole essere disturbato. È in quel momento che interviene Snow, il cane di casa, che evita il peggio (clicca qui per leggere la storia)