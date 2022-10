La maestosa manovra di una balena mette fine in modo spettacolare a un salvataggio marino al largo del Canada

Dopo aver ricevuto diverse chiamate per una megattera impigliata in attrezzi da pesca e in una boa, gli ufficiali canadesi del Dipartimento della Pesca e degli Oceani hanno inviato venerdì una squadra di soccorso marino. Hanno rintracciato la balena impigliata al largo dell'isola di Texada, nella Columbia Britannica, e dopo quasi cinque ore il gigante dell'oceano ha aiutato l'equipaggio con questa incredibile mossa.

01:24