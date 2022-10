Anche per il 2023 torna il calendario dei vigili del fuoco australiani con cani, gatti, koala e altri animali in difficoltà

Trent'anni di pose sexy per proteggere gli animali. I vigili del fuoco australiani si sono tolti di dosso le magliette e messi in posa per il calendario più atteso dell'anno. E' dal 1993 che lo fanno, e da allora hanno raccolto qualcosa come 3,4 milioni di dollari. Tutto merito, dicono loro, degli adorabili animali con cui si mettono in posa. Anche se muscoli abbronzati, addominali scolpiti e sguardi penetranti non guastano di certo.

Il backstage del calendario dei pompieri australiani in favore degli animali

Per il 2023, i più bei pompieri australiani - ogni anno ci sono delle new entry - hanno posato per sei diversi calendari di cui tre a tema, solo con i cavalli, con i cani e con i gatti. Ma il loro prodotto di punta rimane quello dedicato agli animali autoctoni australiani. Anche quest'anno c'è Matt Ross che abbraccia la tenera koala Cindy mentre il veterano Matt Haydon ha coraggiosamente scelto di posare con una echidna, un formichiere spinoso ricoperto di aculei, da cui spunta solo un lungo muso, stretto e appuntito, di nome Pooh Bear.

Con le vendite della scorsa edizione, l'Australian Firefighters Calendar ha sostenuto il progetto di Rescue Rebuild del Greater Good Charities, che aiuta a rinnovare i rifugi per animali e dare una mano alle persone che se ne prendono cura. Per il trentennale sono stati selezionati dieci enti meritevoli, fra cui il Byron Bay Wildlife Hospital, l'Abc Rescue, l'Austalian Seabird Rescue e il Widecare Inc.

La fauna selvatica australiana ha come sempre un posto di rilievo nell'edizione mista. Ma la vera novità di quest'anno sono i cavalli. Quelli in posa insieme ai vigili del fuoco provengono dal Safe Haven Animal Rescue. I gatti e i cani sono tutti alla ricerca di una famiglia e vivono nei rifugi Best Friends Felines e All Breeds Canine Rescue, tranne Bear the Hero Dog, il golden retriever che salva i koala dagli incendi australiani.

