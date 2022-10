Svezia, la fuga del cobra reale Houdini: scappa dal suo recinto e fa chiudere lo zoo

Un parco divertimenti svedese è stato parzialmente chiuso dopo che un cobra reale ha organizzato un'impressionante fuga dal suo recinto. Il personale dell'Acquario di Skansen, che si trova in Svezia, sta ancora cercando di localizzare il serpente, che in precedenza era stato chiamato "Sir Vas" ("Sir Hiss"), ma ora è stato ribattezzato "Houdini" in onore del famoso mago e noto artista della fuga.

00:51