Capretto sgozzato durante un rito esoterico a Faenza, tre imputati a processo

L'Ente Nazionale Protezione Animali è stato ammessa parte civile nel processo ai tre imputati di maltrattamento e uccisione di animali che nel 2020 hanno sgozzato un capretto e filmato l’atroce atto durante un rito esoterico. Era febbraio quando il Commissariato di Faenza si è visto recapitare un filmato macabro e cruento: nelle immagini un capretto veniva brutalmente sgozzato. L’animale, tenuto da due persone, belava e cercava di liberarsi quando un terzo uomo con il volto coperto e un coltello in mano lo ha sgozzato, recitando ad alta voce parole in lingua straniera e raccogliendo il sangue fuoriuscito con dei contenitori. Il capretto è morto dopo diversi minuti di incredibile sofferenza. Un’agonia durata circa 5 minuti, filmata con la fotocamera di un telefonino.

Il video recapitato al Commissariato era accompagnato da un biglietto anonimo con la scritta: “Reato grave, sacrificio di animali in palazzina Borgo San Rocco“. Le indagini del Commissariato di Faenza hanno portato all'individuazione delle persone presenti nel video. In particolare, uno dei tre, una volta interrogato, ha affermato che le immagini si riferivano a un rito sacrificale che riguardava un rito di religione ’Umbanda’, in onore dei santi cattolici per l’elargizione di fortuna e bene.

La Procura della Repubblica del Tribunale di Ravenna ha rinviato a giudizio per maltrattamento e uccisione di animali i tre uomini: un cubano, un brasiliano e un cittadino di Faenza. L’Enpa si è quindi costituita parte civile tramite l’avvocato Enpa Claudia Ricci e l’avvocato Barbara Liverani di Rete Legale Enpa a Ravenna e nell’udienza di ieri è stata ammessa come unica associazione. La prossima udienza è prevista il prossimo 21 febbraio.

“Pensare che nel 2020 - afferma Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa - in un Paese civile come l’Italia, sopravvivano sacche di superstizione, di ignoranza e di crudeltà che ci riportano indietro di secoli, oltretutto in un’area del Paese culturalmente insospettabile, lascia sconcertati. Da subito abbiamo attivato il nostro ufficio legale e ieri siamo stati ammessi parte civile. Ci auguriamo che le persone responsabili di questi atti di inciviltà siano puniti severamente dalla Giustizia”.

