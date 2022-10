I gatti ci ascoltano e riconoscono la nostra voce quando parliamo con loro?

Potrebbero sembrare indifferenti. Non fare una piega davanti a una nostra sfuriata. E continuare a dormire come se niente fosse anche se ci stiamo sgolando per trovarli. Eppure i gatti non solo ci ascoltano, ma capiscono anche quando stiamo parlando con loro.

Se vi servisse la prova scientifica, Nature ha appena pubblicato sulla rivista Animal Cognition un piccolo studio condotto dell’Université Paris Nanterre su 16 gatti, mostrando le loro reazioni alla voce umana e scoprendo che il loro comportamento cambia a seconda di quello che sentono. Insomma, capiscono perfettamente quando il loro umano gli sta parlando e a distinguono se una frase è diretta a lui o a qualcun altro.

“È noto che il tono umano varia a seconda della persona a cui è diretto il discorso, per esempio quando si parla con un bambino o con un cane. In studi precedenti era già stato dimostrato che il tono del linguaggio umano cambia anche quando è diretto ai gatti, ma nessuno si era mai interrogato se i gatti lo capissero”, spiega la dottoressa Charlotte de Mouzon, coordinatrice dello studio.

I ricercatori francesi hanno messo alla prova sedici gatti per capire se reagivano diversamente alla voce del loro umano di riferimento rispetto a quella di un estraneo e cosa cambiava se veniva utilizzato un diverso tono della voce. Li hanno registrati e successivamente valutato l’intensità del loro comportamento, come un sussulto, la dilatazione della pupilla, un movimento dell’orecchio o della coda. Nella prima condizione, 10 su 16 non reagivano alla voce registrata di uno sconosciuto che li chiamava per nome. Tuttavia, quando sentivano la voce registrata del proprietario, la loro reazione aumentava in modo significativo, mostrando prima di tutto di “discriminare la voce del loro proprietario da quella di un estraneo”. Nel secondo test, 8 su 10 hanno mostrato una reazione ancora maggiore quando il proprietario diceva una frase diretta a loro, rispetto alla stessa rivolta a qualcun altro, anche se non venivano chiamati direttamente per nome.

“Abbiamo osservato che i gatti possono distinguere quando il loro proprietario sta parlando con un tono diverso, tant’è che in quel caso non mostrano reazioni”. E queste nuove scoperte portano a “una nuova dimensione nella relazione fra gatto-uomo, ulteriore dimostrazione che le relazioni uno-a-uno sono importanti anche per questi animali domestici, che sono in grado di formare legami forti con la loro famiglia umana”.

Sicuramente la piccola dimensione del campione utilizzata in questo studio potrebbe non rappresentare in toto il comportamento dei gatti domestici, ma è “sicuramente una buona base per proseguire la ricerca e indagare se questi risultati sono sovrapponibili anche al comportamento di gatti più socializzati, maggiormente abituati a interagire con gli estranei”, conclude Charlotte de Mouzon.

***

Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui)



Non perderti le migliori notizie e storie di LaZampa, iscriviti alla newsletter settimanale e gratuita (clicca qui)

Perché i gatti fanno le fusa? Noemi Penna 08 Ottobre 2022 Noemi Penna

Come ci parlano i gatti (E come capirli)? di Noemi Penna 13 Ottobre 2022 di Noemi Penna

Come fanno i gatti a "cadere sempre in piedi"? di Noemi Penna 21 Ottobre 2022 di Noemi Penna

Ai gatti fa bene bere il latte? di Noemi Penna 23 Ottobre 2022 di Noemi Penna

La gatta di 31 anni Chicchi sbranata da un cane senza guinzaglio, rabbia nel Bolognese di Redazione La Zampa 23 Ottobre 2022 di Redazione La Zampa

La follia criminale di un gatto: ruba i peluche da un negozio e li aggredisce di Noemi Penna 24 Ottobre 2022 di Noemi Penna